Для строительства наземного метро мэрия Екатеринбурга изымет десятки гектаров земель у собственников

Мэр Екатеринбурга утвердил план планировки наземного метро Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план планировки наземного метро. Маршрут протянется от микрорайона Компрессорный до аэропорта Кольцово, затрагивая молодой район Новокольцовский. Его длина достигнет 10 километров. Информация об этом появилась на официальном сайте мэрии.

Всего по маршруту будет пять остановок. Для строительства ветки необходимо будет выкупить участки собственников. Их площадь достигает 38 гектаров. В число таких территорий попала лесополоса вблизи Сибирского тракта, производственные объекты, садовые товарищества, гостиница и прочее.

Особенно реализации проекта ждут студенты УрФУ. Ранее они оказались недовольны тем, что их переселяют в район Новокольцовского. Учеников университета возмутило отсутствие магазинов и транспорта на окраине города.

В мэрии отреагировали на возмущения студентов. Для них пообещали запустить четыре автобусных маршрута.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru