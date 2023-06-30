В Екатеринбурге откроют арт-объект - Верстовой столб на месте, где 240 лет назад начиналась дорога на Москву

Верстовой столб установят в честь 240-летия Московско-Сибирского тракта Фото: предоставлено Ксенией Кармацких

В Екатеринбурге в субботу, 1 июля, появится новый арт-объект – Верстовой столб в честь 240-летия Московско-Сибирского тракта.

- В 1783 году был узаконен, утвержден Московско-Сибирский тракт, - рассказывает представитель ТРЦ «Радуга-парк» Ксения Кармацких. – Он соединял Москву, Казань, Пермь, Екатеринбург, Томск и Иркутск, уходил до Калгана, откуда поставлялся китайский чай.

По тракту этому шли торговые караваны, двигались почтовые кареты. Установят его в открытом парке на улице Репина, 94. Именно там в старину для екатеринбуржцев начиналась дорога, ведущая на Москву. Праздничное открытие запланировано на 15.00.