Для жителей Краснолесья построят бассейн

Фото: пресс-служба Атомстройкомплекс

В ЖК «Балтийский» завершаются работы по возведению бетонной чаши будущего бассейна. Новый спортивный центр в створе улиц Чкалова – Академика Вонсовского—Амундсена станет частью развития инфраструктуры микрорайона.

Компания «Атомстройкомплекс» активно развивает инфраструктуру Краснолесья для создания комфортной и доступной среды: в эксплуатацию введены два детских сада, разработаны проекты строительства школы на 1 125 мест и благоустройства Юго-Западного лесопарка. В составе новой очереди жилого комплекса «Балтийский» помимо жилья предусмотрены объекты инфраструктуры. На первом этаже 4-этажного дома разместятся офисные помещения и кафе, в 9-этажном доме – большой фитнес-центр с бассейном длиной 25 м.

Развитие микрорайона проходит в тесном сотрудничестве Российской академии наук и компании «Атомстройкомплекс», часть квартир в новых домах ЖК «Балтийский» застройщик передает для молодых ученых УрО РАН. Эффективные планировки, чистовая отделка «под ключ» и закрытые дворы с площадками для отдыха и занятий спортом делают новое жилье комфортным для жизни, и достойным вкладом строительной компании в поддержку уральской науки.

Как отметили в пресс-службе компании, за годы сотрудничества «Атомстройкомплекс» передал УрО РАН уже более 24 тыс. кв. м. в рамках инвестиционных контрактов. В планах компании — дальнейшее комплексное развитие микрорайона, с благоустройством пешеходного бульвара от ул. Вонсовского до ул. Семихатова и возведением школы в шаговой доступности.