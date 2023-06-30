В мэрии Екатеринбурга рассказали, как облагородить двор

Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга

Как облагородить двор в уральской столице? О программе по благоустройству придомовых территорий рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Мэр города отметил, насколько в этом вопросе важна активность горожан.

– Инициаторами комплексного благоустройства являются сами жители. Чтобы стать участниками муниципальной программы «Формирование современной городской среды», собственники квартир должны провести общее собрание и принять решение об участии, утвердить дизайн-проект, виды и объемы работ, их стоимость и процент софинансирования. Затем организации, управляющие многоквартирными домами, проводят на конкурсной основе отбор подрядчиков для выполнения работ, – пояснил Алексей Орлов.

Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга

Контролируют качество и сроки работ общественные комиссии и Управление жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга.

По муниципальной программе с 2017 года в Екатеринбурге уже благоустроили 174 двора. В 2023 году планируется обновить семь придомовых территорий в таких микрорайонах, как Автовокзал, Юго-Западный, Уралмаш, Завокзальный, Центр и Вторчермет.

– Сейчас идет ремонт в одном из дворов микрорайона Вторчермет. Придомовая территория площадью около 20 тысяч квадратных метров объединяет пять домов Коллективного переулка и улицы Селькоровской. Ко Дню города этот двор преобразится до неузнаваемости. Здесь обновят детские и спортивные площадки, установят скамейки, проведут масштабное озеленение, установят новые источники уличного освещения, добавят парковочные места, – рассказал глава города.

Напомним, работы по благоустройству придомовых территорий в Екатеринбурге ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды».