На Уральской ночи музыки выступили музыканты из Нижнего Тагила

Артисты Тагильского джазового квинтета исполнили несколько композиций на сцене Уральской ночи музыки. Фото: Алена Мухаркина

ЕВРАЗ выступил стратегическим партнером крупнейшего в России мультижанрового фестиваля «Уральская ночь музыки». На 110 площадках в Екатеринбурге выступили более 500 российских и иностранных коллективов и артистов.

Цель «Уральской ночи музыки» - поддержка талантливых музыкантов, знакомство зрителей с российской и международной культурой. Бесплатные живые концерты развернулись на главных площадях и в парках, театрах, картинных галереях и торговых центрах Екатеринбурга. Артисты исполнили композиции в жанрах классической музыки, рока, джаза, хип-хопа.

Молодежные коллективы со всей страны представили творчество тысячам ценителей музыки. Фото: Алена Мухаркина

Впервые в фестивале приняли участие музыканты из Нижнего Тагила.

- ЕВРАЗ организует масштабные спортивные мероприятия, реализует урбанистические проекты, поддерживает творческие коллективы. В этом году на «Уральской ночи музыки» выступают тагильские группы Tanata, Blues Line, «Тагильский джазовый квинтет». Это талантливые исполнители, и я очень рад, что они выступили на этой популярной площадке в год 300-летия столицы нашей области, - отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Фолк-музыка - одно из направлений, представленных артистами со сцены фестиваля. Фото: Алена Мухаркина

Для музыкантов участие в проекте Ural Music Night — это не только выступление на многотысячных площадках крупнейшего в России фестиваля, но и возможность показать себя промоутерам, представителям лейблов и букинг-агентств, музыкальным журналистам. Познакомиться с творчеством артистов и коллективов ежегодно со всей области приезжают более 360 000 зрителей.