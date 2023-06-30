Виктор Кокшаров сообщил, что у вуза большая потребность в общежитиях
Фото: Алексей БУЛАТОВ
УрФУ планирует снести часть общежитий в Екатеринбурге. На их месте планируют построить новые. Об этом сообщил ректор Виктор Кокшаров.
- Мы будем их ремонтировать. Если удастся, то старые корпуса мы будем сносить и на их месте строить новые, - заявил он в эфире ОТВ.
Также он отметил, что у вуза большая потребность в общежитиях, так как в этом году на бюджетные места набирают более 9 тысяч человек. Кроме того, места в общежитии в этом году предоставят и студентом-заочникам.
По словам Виктора Кокшарова, право выбора - переселяться или нет в новый кампус в Новокольцовском микрорайоне - будет только у старшекурсников и отличников.
Напомним, ранее студенты старших курсов Уральского федерального университета не на шутку возмутились идеей об их переселении из общежитий в центре Екатеринбурга в корпуса, расположенные в Новокольцовском микрорайоне - на окраине города.
Несколько новых корпусов общежитий изначально строились для Универсиады, а затем для проведения Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет в августе 2023 года.
После проведения соревнований студентов УрФУ планируют переселить в современные комнаты со всеми удобствами. Для этого, как обычно, будет нужно пройти медосмотр и получить документы, подтверждающие, что студент нуждается в общежитии.
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