После пожара на Южной подстанции в Екатеринбурге проведут проверку

Фото: скриншот с видео telegram-канала «Безумный ЕКБ»

После пожара на Южной электрической подстанции в Екатеринбурге, который произошел утром 30 июня, проведут проверку.

- Работает специально созданная комиссия, которая, не исключено, что с привлечением правоохранительных органов займется расследованием данного инцидента, который привел к повреждению электросетевых объектов, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Россети Урал». - Возгорание произошло вне территории центра питания.

Огонь охватил несанкционированные хозяйственные постройки и мусор в охранных зонах линий электропередачи 110 кВ, отходящих от подстанции «Южная». Произошло короткое замыкание и повреждение проводов.

Специалисты «Россети Урал» проведут ремонт проводов на линиях электропередачи. Аварийно-восстановительные бригады находятся в полной готовности.

Напомним, что из-за пожара у некоторых жителей Екатеринбурга ненадолго пропадало электричество. В «Россетях» сообщили, что был произведен автоматический перевод электроснабжения на резервные схемы.

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