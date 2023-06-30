В Екатеринбурге произошел пожар на Южной электрической подстанции

Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге утром 30 июня произошел пожар на Южной электрической подстанции. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что на территории производственной площадки горят деревянные поддоны.

- В 06:00 поступило сообщение о пожаре по адресу: г.Екатеринбург, ул.Селькоровская. В 07:00 пожарные локализовали огонь на площади 200 квадратных метров, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

На месте работают 13 человек личного состава, 4 единицы пожарно-спасательной техники. О пострадавших не сообщается.

По словам очевидцев, были слышны звуки взрывов с территории, где произошел пожар, сообщает telegram-канал «Безумный ЕКБ». Также отмечается, что на предприятии, расположенном рядом, пропало электричество.

- Последствия для жителей Екатеринбурга были кратковременны и минимальны. Был произведен автоматический перевод электроснабжения на резервные схемы. В настоящий момент отключенных клиентов нет, - добавили в пресс-службе «Россети Урал».

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