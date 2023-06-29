На службе в память о погибшем 6-летнем Далере стало плохо девочке

Добровольцы организовали вокруг упавшей женщины кольцо, чтобы дать ей воздуха Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в 21.00 на улице Симферопольской началась служба в память о погибшем 6-летнем мальчике Далере. Его искали с 26 июня, а нашли в четверг утром в металлическом гараже неподалеку от дома. Оказалось, что ребенок умер несколько месяцев назад. Следователи задержали женщину, которая была его опекуном. Служба в память о мальчике проходила на улице. На нее пришли сотни людей. Многие не могли сдержать слез. Внезапно одному человеку стало плохо.

- Там в толпе девочка сознание потеряла, - рассказывает очевидец Валерия. - Ей вызвали скорую помощь.

Чтобы толпа случайно не затоптала человека, добровольцы организовали вокруг упавшего человека кольцо, в которое никого не пускали.