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НовостиПроисшествия29 июня 2023 16:49

На службе в память о погибшем 6-летнем Далере стало плохо девочке

Она потеряла сознание. Ей вызвали скорую помощь
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Добровольцы организовали вокруг упавшей женщины кольцо, чтобы дать ей воздуха

Добровольцы организовали вокруг упавшей женщины кольцо, чтобы дать ей воздуха

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в 21.00 на улице Симферопольской началась служба в память о погибшем 6-летнем мальчике Далере. Его искали с 26 июня, а нашли в четверг утром в металлическом гараже неподалеку от дома. Оказалось, что ребенок умер несколько месяцев назад. Следователи задержали женщину, которая была его опекуном. Служба в память о мальчике проходила на улице. На нее пришли сотни людей. Многие не могли сдержать слез. Внезапно одному человеку стало плохо.

- Там в толпе девочка сознание потеряла, - рассказывает очевидец Валерия. - Ей вызвали скорую помощь.

Чтобы толпа случайно не затоптала человека, добровольцы организовали вокруг упавшего человека кольцо, в которое никого не пускали.