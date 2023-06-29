Свердловский пломбир отправят на экспорт в Индию, Египет и Вьетнам

Такие поставки помогают увеличить сбыт лакомства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский пломбир планируют поставлять на экспорт в Индию, Египет и Вьетнам. Такие поставки помогают увеличить сбыт лакомства. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.

- Сбыт мороженого увеличивается в основном за счет экспортных поставок. Сегодня фабрика поставляет мороженое в регионы России, страны Таможенного союза ЕАЭС, Китай, Монголию, Азербайджан и Казахстан. В планах – Вьетнам, Египет и Индия, - пояснила генеральный директор Хладокомбината № 3 Наталия Мерзлякова.

Напомним, что в Свердловской области стали производить больше мороженого. Хладокомбинат №3 увеличил выпуск лакомства в полтора раза. Объем инвестиций превысил 300 миллионов рублей.

Еще до проведенных работ комбинат мог производить до 20 тонн лакомства. Сейчас же завод может готовить около 38 тонн мороженого. В будущем планируется нарастить объемы до 50 тонн.

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