Екатеринбуржцу грозит реальный срок за кражу косметики и шампуня

Сотрудники полиции задержали злоумышленника
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Житель Екатеринбурга обокрал сетевой магазин. 22-летний парень вынес из торгового зала шампунь и косметику. Об этом сообщили в Отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Инцидент произошел еще в январе 2023 года. Вечером молодой человек пришел в магазин на улице Космонавтов, он вынес со стеллажа товаров на пять тысяч рублей. После этого парень поспешил скрыться.
- В дальнейшем прибывшие на место происшествия полицейские опросили работников торгового помещения и начали оперативно-розыскные мероприятия по изобличению предполагаемого злоумышленника, - рассказали в полиции.
Оперативниками был задержан подозреваемый. Парня доставили в дежурную часть. Оказалось, что злоумышленником был 22-летний рецидивист из Екатеринбурга, ранее осужденный за кражу и грабеж. В преступлении парень признался. Он рассказал, что похищенное продал.
На екатеринбуржца возбудили уголовное дело за кражу. Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас парня проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.
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