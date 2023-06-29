Теплая погода ожидается и в начале следующей недели Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбург вернется долгожданная жара. В выходные температура воздуха прогреется до +30 градусов. Такими данными поделился метеоролог Александр Пулин в своем Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

- В четверг атмосферный фронт сместится южнее и расположится над южными районами Свердловской области, - отметил эксперт.

Ожидается, что за день количество осадков достигнет максимум 15 миллиметров, если пройдут грозы. Однако они локальны. Ночью 29 июня температура упадет до +15, а днем до +25.

В пятницу, 30 июня, сохранится теплая погода. Днем ожидается +25. В субботу распогодится, днем будет держаться жара в +30 градусов. Теплая погода ожидается и в начале следующей недели. Со 2 по 4 июня будут сохраняться +25…30 градусов. Ветер будет южным и юго-восточным.

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