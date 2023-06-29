В Нижнем Тагиле асфальтируют ключевую дорожную развязку

Объект расположен рядом с Лисьей горой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле началось асфальтирование дорожной развязки на пересечении улицы Челюскинцев и Черноисточинского шоссе. Здесь меняют покрытие на проезжей части и на тротуарах. Об этом сообщает портал Тагил.Лайф.
Капитальный ремонт дороги проводят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». По этому проекту отремонтированы дороги в центре и на окраинах Нижнего Тагила.
Развязка на Челюскинцев – Черноисточинское шоссе – одна из самых загруженных в Нижнем Тагиле.
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