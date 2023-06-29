Сейчас завод может готовить около 38 тонн лакомства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области стали производить больше мороженого. Хладокомбинат №3 увеличил выпуск лакомства в полтора раза. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Комбинат провел масштабную реконструкцию компрессорного цеха. Проект получил статус приоритетного и реализован при системной поддержке, которую инициировал губернатор области.

- Работа над модернизацией цеха началась в 2019 году. Тогда Хладокомбинат №3 достиг «потолка» производственных мощностей. В сезон фабрика не успевала обработать весь объем мороженого из-за недостаточной генерации холода в компрессорном цехе, - рассказали в областном правительстве.

Объем инвестиций превысил 300 миллионов рублей. Еще до проведенных работ комбинат мог производить до 20 тонн лакомства. Сейчас же завод может готовить около 38 тонн мороженого. В будущем планируется нарастить объемы до 50 тонн.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru