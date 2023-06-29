Жители поселка в Каменске-Уральском остались без воды

Жители поселка остались без воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители поселка Кондинка в Каменске-Уральском просят власти города дать им воду. По их мнению, цинично, когда в городе работают фонтаны, а жители сидят без воды. Об этом пишет портал KU66.RU.

Жители Каменска-Уральского пожаловались активистам Народного фронта на то, что в поселке обмелела река и пропала вода из скважин.

Фильтровальная станция находится в трехстах метрах от жилых домов. И на проведение водопровода в поселок нужно 20 миллионов рублей. Однако денег на решение проблемы не выделаются, зато строят в центре Каменска-Уральского фонтаны.

Активисты намерены привлечь к решению проблемы надзорные органы.