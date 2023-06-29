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НовостиОбщество29 июня 2023 13:22

На Ямале надбавки к пенсии за северный стаж будут платить автоматически

Нововведение начнет действовать с 2024 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Заявление на выплаты писать не нужно

Заявление на выплаты писать не нужно

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 января 2024 года в Ямало-Ненецком автономном округе жителям региона не нужно будет писать заявления в Пенсионный фонд для начисления надбавок за северный стаж в районах Крайнего Севера.

Эти надбавки с будущего года будут начислять автоматически в беззаявительном порядке. Об этом пишет портал «Ямал 1» со ссылкой на решение федерального правительства. О решении каждого получателя уведомят через портал «Госуслуг».

Нововведение появилось после внесения изменений в федеральный закон «О страховых пенсиях», которые приняты весной этого года.