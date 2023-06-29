Екатеринбург оказался в лидерах по качеству жизни

Екатеринбург стал одним из первых городов по качеству жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты включили Екатеринбург в список городов, которые являются лидерами по качеству жизни. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на исследование Финансового университета при Правительстве России.

Также по итогам первого полугодия 2023 года в числе лидеров оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Ставрополь.

В Екатеринбурге и Грозном в период с января по июнь этого года значительно повысилось качество жизни.

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