Екатеринбург оказался в лидерах по качеству жизни

Екатеринбург стал одним из первых городов по качеству жизни
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Эксперты включили Екатеринбург в список городов, которые являются лидерами по качеству жизни. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на исследование Финансового университета при Правительстве России.
Также по итогам первого полугодия 2023 года в числе лидеров оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Ставрополь.
В Екатеринбурге и Грозном в период с января по июнь этого года значительно повысилось качество жизни.
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