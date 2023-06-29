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НовостиОбщество29 июня 2023 13:15

Екатеринбург оказался в лидерах по качеству жизни

Эксперты оценили уральскую столицу по нескольким показателям
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Екатеринбург стал одним из первых городов по качеству жизни

Екатеринбург стал одним из первых городов по качеству жизни

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты включили Екатеринбург в список городов, которые являются лидерами по качеству жизни. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на исследование Финансового университета при Правительстве России.

Также по итогам первого полугодия 2023 года в числе лидеров оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Ставрополь.

В Екатеринбурге и Грозном в период с января по июнь этого года значительно повысилось качество жизни.

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