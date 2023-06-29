Минприроды Свердловской области закупило фотоловушки для свалок

В городе регулярно появляются нелегальные свалки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева закупило 20 автоматических фотоловушек. Их планируют установить в парках и на окраинах населенных пунктов – там, где наиболее часто фиксируются нарушения.

Фотоловушки оснащены датчиками движения. Они фиксируют номер машины и передают информацию в Минприроды региона. Нарушителей будет ждать штраф в зависимости от вида транспортного средства и составляет до 120 тысяч рублей.

- Данные средства фотовидеофиксации планируется протестировать в работе летом и осенью в этом году для последующего принятия решения о внедрении подобной практики на территории всего региона, – пояснил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

В настоящий момент в Екатеринбурге работают четыре фотоловушки, и еще семь – на территории Березовского лесничества.