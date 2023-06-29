Накануне Веронику задержали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Веронику Наумову, задержанную по подозрению в убийстве 6-летнего Далера, затравили в соцсетях. Страница учительницы теперь заполнена гневными комментариями. Есть и те, кто требует наказать сотрудников органов опеки. На последних также возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

- Просто ужасно! Ни капли человечности! – пишут комментаторы.

Напомним, беспрецедентные поиски, в которых суммарно принимало участие 1500 человек, начались 26 июня. Именно в этот день женщина-опекун заявила об исчезновении мальчика.

Далера искали полицейские, волонтеры поисковых отрядов, МЧС, следователи СК, а также просто неравнодушные екатеринбуржцы.

Утром 29 июня тело Далера нашли в гараже, труп был спрятан в спортивную сумку.

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