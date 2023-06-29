С двух свердловских больниц суд взыскал 1,5 миллиона рублей за смерть врача

Родственники погибшего врача обратились в суд с иском о компенсации с двух учреждений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две свердловские больницы выплатили 1,5 миллиона рублей за смерть врача. Женщина погибла от короновируса в декабре 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Врач работала в отделении новорожденных акушерских обсервационных отделений ГАУЗ СО «ОДКБ». Тогда женщина и заболела. Лечилась врач дома под наблюдением терапевта ЦГБ № 2 им. А.А. Миславского. Роспотребнадзор признал, что заболевание является профессиональным.

- После ее смерти Министерство здравоохранения Свердловской области провело проверку и выявило недостатки оказания амбулаторной медицинской помощи пациенту и недостаточный контроль работодателя за выполнением сотрудниками профилактических мероприятий и соблюдением санитарных правил, - пояснили в суде.

Родственники погибшего врача обратились в суд с иском о компенсации с ГАУЗ СО «ОДКБ» и ГБУЗ СО «Центральная городская больница №2 им. А.А. Миславского». Истцы потребовали по три миллиона с каждого учреждения. Однако ответчики вину не признали.

Тогда была проведена судебно-медицинская экспертиза. Она показал, что лечение врача было неполным. Иск суд удовлетворил частично. С одного учреждения взыскали 150 тысяч рублей, а с другого - 600 тысяч рублей. Помимо этого, Областная детская больница уже выплатила моральную компенсацию. Общая сумма выплат достигает 1,5 миллиона.

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