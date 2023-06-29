В свердловском поселке больше недели ищут красноволосую девушку

У девушки красные волосы. Фото: «ЛизаАлерт»

В свердловском поселке Буланаш начались поиски 18-летней девушки. О местонахождении Анастасии Евдокимовой (Владимировой) неизвестно больше недели. Она пропала 21 июня. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 156 сантиметров, худощавого телосложения, глаза зеленого цвета, волосы красные, - рассказали волонтеры.

К сожалению, информации о том, как была одета девушка, нет. Поисками Анастасии Евдокимовой занимаются сотрудники полиции и волонтеры.

Если вам известно, где может находиться пропавшая, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Наталье 89022749500. Помимо этого, со всей имеющейся информацией можно обратиться в МВД, набрав 112.

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