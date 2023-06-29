Екатеринбурженка поборолась за звание лучшей жены России на федеральном канале

Шоу с участием екатеринбурженки покажут на федеральном канале вечером 29 июня. Фото: телеканал «Пятница»

Екатеринбурженка приняла участие в шоу «Четыре жены». Горожанка поборолась за звание лучшей супруги России. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница».

- Соперницы посетят дома друг друга и оценят их по нескольким критериям: хозяйственность (проверят чистоту, уют и кулинарные таланты), самореализация (узнают, чем гордится героиня, какая у нее работа, увлечения и досуг), взаимоотношения с мужем, общее впечатление, - пояснили организаторы реалити.

Победительницей шоу станет та участница, которая набрала большее количество баллов. Именно она получит денежный приз и звание лучшей жены страны. За такую награду решила побороться 23-летняя жительница Екатеринбурга Юлия. Девушка – кондитер, она уже несколько лет вместе с 23-летним Иваном. Парень работает водителем инкассаторской машины.

Шоу с участием екатеринбурженки покажут на федеральном канале вечером 29 июня. Тогда-то и станет ясно, удалось ли Юлии взять звание лучшей свердловчанки.

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