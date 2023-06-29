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НовостиОбщество29 июня 2023 11:26

В Екатеринбурге пошел дождь с грозой

Однако в городе сохраняется теплая погода
Дарья ЧИПУРИНА
Дождь то расходится, то сходит на нет

Дождь то расходится, то сходит на нет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пошел дождь с грозой. Однако температура воздуха не падает, сохраняется теплая погода. В основном осадки заметили в центре города. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила читательница.

- Дождь хлынул очень резко, быстро набежали тучи. Но уже спустя минут пять он стал моросить, очень мелкий. Многие даже без зонтов на улице ходили, настолько он незаметный был. Гремит очень сильно, пугающе, - рассказала очевидица. – Дождь то расходится, то сходит на нет. Находиться на улице неприятно. Люди прячутся под козырьки.

О том, что в Свердловскую область придут дожди и грозы, предупреждал метеоролог Алексей Пулин. Он рассказал об этом в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

- В четверг атмосферный фронт продолжит движение на юг и достигнет границы Свердловской и Челябинской областей. Теперь дожди и грозы пройдут уже по югу области. Южнее фронт пройти не сможет и двинется обратно на север, уже как теплый. Этому также будет способствовать углубление циклона над Европейской частью страны, - отметил эксперт.

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