На предприятии Свердловской области проведена модернизация

Фото: пресс-служба предприятия

На Невьянском цементнике (входит в ЦЕМРОС) провели модернизацию оборудования и завершили ежегодные ремонтные работы. В результате по итогам мая 2023 года предприятие направило своим клиентам в два раза больше тарированной продукции, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем инвестиций составил более 50 миллионов рублей.

Регулярные инвестиции в оборудование – ключ к качественной работе всего предприятия. В мае завершился плановый ремонт печного агрегата. В ходе ремонта заменили огнеупорную футеровку печи на участке длиной 51 метр, изношенные элементы узлов теплообменника, вращающейся печи и колосникового холодильника. Выполнили капитальный ремонт сырьевых мельниц № 1 и № 2, ремонт дымососов.

Также на Невьянском цементнике увеличили объем склада с 700 до 1000 МКР (мягких контейнеров весом 1 т) и сократили время цикла транспортировки готовой продукции на 60 секунд. Таких показателей добились после ремонта козлового крана и увеличения длинны крановых путей для отгрузки МКР в вагоны и автотранспорт. В итоге – расширился фронт погрузки и сократилось время подачи вагонов.

«После всех плановых работ по оборудованию заводу удалось стабилизировать выпуск продукции и уверенно войти в строительный сезон. Кроме того, своевременные вложения в модернизацию гарантируют соблюдение экологических стандартов и повышают конкурентоспособность предприятия», – отмечает генеральный директор Невьянского цементника Вадим Снурников.

Качественная работа оборудования невозможна без квалифицированных кадров. Невьянский цементник регулярно проводит обучения для своих сотрудников, повышая квалификации и развивая компетенции. На предприятии внедрены принципы Производственной системы – нового типа организации производства. Он ориентирован на управление потерями всех видов и во всех сферах деятельности. Один из столпов Производственной системы – кайзены. Это улучшения, которые придумывают и внедряют сами сотрудники. С начала года на предприятии реализовано 13 кайзен предложений.