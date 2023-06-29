Женщину задержали вечером 28 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи задержали Веронику Наумову, которая была опекуном погибшего мальчика. Это произошло вечером 28 июня. Перед задержанием женщины было проведено оперативное совещание. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по свердловской области.

Перед тем как задержать опекуна Далера, были выявлены данные, указывающие на то, что женщина может быть причастна к пропаже ребенка.

- В этой связи возникла необходимость процессуального задержания указанной гражданки для обеспечения дальнейшего объективного расследования уголовного дела. В настоящее время следователями СКР с женщиной проводятся необходимые процессуальные действия, - пояснили в региональном СУ СКР.

Детей Вероники Наумовой передали сотрудникам полиции из подразделения по делам несовершеннолетних. Дело находится на личном контроле у начальника ГУ МВД области генерал-лейтенанта Александра Мешкова.

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