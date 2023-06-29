Уральские врачи спасли пенсионера, который сорвался с крыши дачного дома и получил серьезные переломы

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В больнице Асбеста спасли и за год поставили на ноги 68-летнего пенсионера, который весной 2022 года сорвался с крыши дачного домика и получил множественные переломы. Сергея Бородина прооперировали. Затем он несколько месяцев находился в отделении паллиативной помощи.

- Мне проводили лечение, массаж, физиопроцедуры, ухаживали, поддерживали морально. Говорили, что обязательно встану на ноги, - вспоминает Сергей Бородин. - В общем, вселяли надежду, хотя сам я в это не верил.

Пенсионер стал одним из первых пациентов открытого год назад в больнице Асбеста паллиативного отделения для взрослых. Здесь круглосуточно оказывают помощь пациентам из Асбеста, Рефтинского, Малышева и других территорий.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

- Такие истории восстановления, как у Сергея Бородина, которого мы счастливы были увидеть в полном здравии, вдохновляют и мотивируют к дальнейшей работе, - отметил заведующий паллиативным отделением Алексей Иванов.

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