Прокуратура Нижнего Тагила через суд обязала администрацию организовать освещение на дороге

В прокуратуру обратились жители ближайших домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле прокуратура через суд обязала администрацию города организовать освещение на Локомотивном проезде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Жители ближайших домов обратились в прокуратуру с жалобой об отсутствии освещения у дороги рядом с Локомотивным проездом. Прокуратурой была организована проверка, она показала, что заявители правы.

- Автомобильная дорога находится в собственности муниципального образования город Нижний Тагил, однако органами местного самоуправления надлежащие меры по освещению дороги не приняты, - пояснили в прокуратуре.

Прокурор направил иск в суд с требованием установить фонари у дома до 31 августа 2024 года. Судья удовлетворил требования в полном объеме. Решение вступило в законную силу, исполнение его находится на контроле прокуратуры.

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