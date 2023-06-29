Рекордные 66 миллионов рублей выделили на реализацию инициатив свердловчан

Решение о распределении областного бюджета принял Евгений Куйвашев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчане получат субсидии на реализацию народных проектов. На эти цели были выделены рекордные 66 миллионов рублей. Решение о распределении областного бюджета принял губернатор региона Евгений Куйвашев. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

- Мы распределим больше 66 миллионов рублей субсидии на софинансирование проектов инициативного бюджетирования. Эти проекты будут реализованы в 43 муниципальных образованиях, – пояснил глава Свердловской области.

В 2023 году на региональный конкурс поступило 125 заявок. Их количество превысило показатели прошлого года. Однако комиссия выбрала только 86 проектов. Их планируют реализовать в текущем году.

Общий объем финансирования превысил 145 миллионов рублей. Почти половина из этих средств выделены из регионального бюджета, а еще 51,8 миллиона выделят из местных бюджетов. Помимо этого, 21 миллион рублей направят представители бизнес-сообщества.

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