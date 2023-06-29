Из свердловского Заксобрания уходит еще один депутат

Николай Коробейников покидает законодательное собрание. Фото: сайт Заксобрания Свердловской области

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Николай Коробейников написал заявление о сложении полномочий. Об этом в своих социальных сетях написала председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

- После рассмотрения заявления мандатной комиссией, решение о сложении полномочий будет принято на ближайшем заседании ЗССО 4 июля, - рассказал Людмила Бабушкина.

Решение о том, кто займет его место примет региональное отделение КПРФ. После этого избирательная комиссия Свердловской области официально передаст мандат, а 1 августа – на следующем заседании регионального парламента, новый депутат принесет присягу депутата Заксобрания. Напомним, ранее Законодательное собрание покинул депутат – Алексей Коробейников.

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