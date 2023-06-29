Жители Екатеринбурга требуют пожизненного заключения для опекуна погибшего мальчика

Тело ребенка нашли утром 29 июня. Фото: УМВД

Жители Екатеринбурга требуют пожизненного заключения для Вероники Наумовой, которая являлось опекуном погибшего шестилетнего мальчика. По такому поводу одна из неравнодушных горожанок создала петицию. Она уже собрала больше тысячи подписей.

- Посадить Веронику Наумову на пожизненное, и за издевательство, и за убийство ребенка! – требуют взволнованные горожане.

Петиция была создана в 10 утра 29 июня. Именно тогда общественность узнала о гибели ребенка. За это время было собрано 1200 подписей. Для следующей цели нужно набрать еще 300 голосов.

«КП-Екатеринбург» связалась с автором петиции. Ольга рассказала, что эта тема стала для нее очень личной.

- Создать я ее решила, потому что у меня у самой трое детей. Последние два дня у меня трясутся руки и безостановочно идут слезы. Мне очень жалко стало этого ребенка. Я понимаю, что ситуация может остаться безнаказанной, - объяснила заинтересованная екатеринбурженка. - Я понимаю, что нужно создавать еще больший резонанс, чтобы большее количество людей заинтересовались инцидентом.

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