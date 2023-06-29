Что известно об опекунше шестилетнего мальчика, погибшего в Екатеринбурге

Женщина сейчас находится в ИВС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известие о пропаже шестилетнего Далера 26 июня всколыхнуло весь Екатеринбурге. Тысячи полицейских, военных, волонтеров поисковых отрядов и горожан искали ребенка сначала на Вторчермете, а потом и в других районах Екатеринбурга.

Вечером, 28 июня, во время очередного обыска следователи задержали опекуна мальчика Веронику Наумову, которая стала подозреваемой в убийстве ребенка.

Мальчик погиб несколько месяцев назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

34-летняя Вероника - многодетная мать, у которой трое своих и трое приемных детей. В конце 2019 года женщина взяла к себе домой Далера и его сестру, которые жили в разных социальных учреждениях. Мальчик жил в Ревде, а девочка – в Бисерти.

Сейчас супруг Вероники находится в зоне специальной военной операции, его вернут домой для проведения следственных мероприятий. Вероника Наумова несколько месяцев проработала в школе.

Один из подопечных Вероники 20-летний Даниил рассказал «КП-Екатеринбург», что женщина жестоко обращалась с детьми, нередко доставалось и Далеру.

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