Ребенок погиб в конце 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 29 июня в металлическом гараже на Вторчермете в Екатеринбурге силовики обнаружили тело шестилетнего Далера. Мальчика искали почти трое суток тысячи полицейских, военных, волонтеров поисковых отрядов и горожан. По данным «КП-Екатеринбург», тело ребенка лежало в сумке.

- Точная причина его смерти будет установлена в ходе уже назначенной судебно-медицинской экспертизы, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.

Вероника Наумова стала подозреваемой по делу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оказалось, что шестилетний Далер погиб еще в конце 2022 года. Это стало известно после задержания его опекуна – Вероники Наумовой, которая три дня назад сообщала о пропаже ребенка.

СКР Чкаловского района Екатеринбурга возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство малолетнего». 34-летнюю Наумову допросили и отправили в изолятор временного содержания. Ей должны предъявить обвинение в течение двух суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что известно о Веронике Наумовой, подозреваемой в убийстве 6-летнего мальчика в Екатеринбурге. Следователи заподозрили опекуна в убийстве 6-летнего мальчика из Екатеринбурга после того, как опросили ее дочерей (подробнее)

Спрятали труп в сумку: раскрыты подробности смерти 6-летнего мальчика в Екатеринбурге. СК опубликовал детали гибели 6-летнего мальчика, которого искал весь Екатеринбург (подробнее)

Пропавшего в Екатеринбурге мальчика нашли мертвым. Накануне вечером была задержана опекун ребенка (подробнее)

В полиции показали место, где было спрятано тело убитого мальчика из Екатеринбурга. Сотрудники уголовного розыска обнаружили труп утром, 29 июня (подробнее)