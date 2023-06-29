Сначала трамваи начнут ездить в Тагилстрой и Техпоселок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трамвай по путепроводу на Циолковского в Нижнем Тагиле запустят до конца июля. Об этом сообщает TagilCity.ru.

- Договоренности с подрядчиком такие: до конца июля будет открыто движение трамваев на Тагилстрой и Техпоселок, до конца августа - определенные работы будут закончены, - рассказал глава города Владислав Пинаев на заседании гордумы. - Поэтому сейчас вопрос на контроле.

Мэр также отметил, что раз неделю на путепровод с проверкой будет приезжать профильный заместитель - Егор Копысов. Кроме того, глава города, каждое совещание будет выслушивать доклад подрядчика по выполнению работ.

Планируется, что все работы на путепроводе будут закончены в 2024 году.

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