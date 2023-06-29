Мужчине, пытавшемуся поджечь военкомат в Новоуральске, ужесточили обвинение

Мужчина планировал совершить поджег административного здания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске мужчина пытался поджечь военкомат. Накануне, ему ужесточили обвинение. Информация об этом появилась на официальном сайте Центрального окружного военного суда.

Мужчине, пытавшемуся совершить поджог, вменили статью о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности и содействие ей. Предварительное слушание по делу назначено на 29 июня.

- Юрьев Николай Валерьевич — ст. 205.3 «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»; ч. 1 ст. 205.1 «Содействие террористической деятельности», ч. 1 ст. 30, ч. 2 п. «а» ст. 205 УК РФ «Подготовка к совершению теракта», - сообщается в документации Центрального окружного военного суда.

Напомним, что инцидент произошел 2 марта 2023 года. Тогда ФСБ задержала в Новоуральске 44-летнего мужчину, который собирался совершить теракт. По месту жительства у него нашли и изъяли три самодельных зажигательных устройства, а также вещества, предназначенные для их изготовления.

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