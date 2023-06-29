Екатеринбуржец отправился в тюрьму за убийство школьного друга

Свою вину в преступлении обвиняемый не признал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга осужден за убийство. Мужчина напал на своего школьного друга. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел еще 1 июня 2022 года. Летним вечером в доме на улице Новаторов мужчины вместе выпивали алкоголь. Застолье омрачил конфликт школьных друзей. Они стали спорить, а позже конфликт перерос в драку.

- Реализуя возникший преступный умысел 33-летний мужчина, вооружившись приисканным на столе хозяйственно-бытовым ножом, нанес им один удар в область живота потерпевшего, - рассказали в ведомстве.

Пострадавшего отвезли в больницу. Умер он только спустя 24 дня. Свою вину в преступлении обвиняемый не признал. По его словам, друг напал первым: бил и душил. А 33-летний мужчина лишь оборонялся.

Суд назначил нападавшему наказание 29 июня 2023 года. Екатеринбуржца отправили в исправительную колонию строгого режима на 5,5 лет. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru