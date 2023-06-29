На Шарташе завершилось строительство пляжа для «Баден-Баден»

На Шарташе разместили бассейн, большой экран для просмотров фильмов и водные горки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Шарташе завершилось строительство пляжа для комплекса «Баден-Баден». Его открытие состоится уже 30 июня. Об этом сообщили представители комплекса.

- Сдаем явки и пароли: Екатеринбург, Отдыха, 87. Каждый день с 10:00 до 20:00, Открытие уже 30 июня в 12:00, - заявили представители «Баден-Баден».

Однако со строительством данного пляжа были не согласны чиновники. Они высказали сове недовольство еще в декабре 2021 года. Территорию попросили перевести из категории зоны отдыха в категорию зоны центра обслуживания рекреационных территорий.

Не смотря на это, на Шарташе разместили бассейн площадью две тысячи метров, большой экран для просмотров фильмов, ярмарку еды, бар и водные горки. Для маленьких гостей построили детскую-площадку, а для любителей спокойного отдыха - лаундж-зону, где можно побыть в тишине.

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