В Екатеринбурге транспортные полицейские задержали мужчину, который находился в федеральном розыске

Мужчина получил обязательство о явке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Транспортные полицейские 28 июня на станции Екатеринбург-Пассажирский задержали 36-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске. Он был обвиняемым в краже и скрывался от органов дознания.

- Установлено, что злоумышленник украл мобильный телефон у одного пассажиров железнодорожного вокзала Екатеринбурга. На злоумышленника транспортные полицейские возбудили уголовное дело, в рамках расследования гражданин не явился по вызову дознавателя, после чего был объявлен в розыск, - рассказали в УТ МВД России по УрФО.

Известно, что ранее мужчина уже был судим за имущественные преступления, а также неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и распитие алкоголя в общественных местах. Штрафы за свои правонарушения свердловчанин не оплатил.

Мужчина получил обязательство о явке на следующий день.

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