Жители Екатеринбурга несут цветы и игрушки к дому 6-летнего погибшего мальчика

Горожане несут цветы и игрушки к дому, где жил погибший ребенок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга с утра 29 июня несут детские игрушки и цветы к дому по улице Симферопольской на Вторчермете, где жил 6-летний Далер, тело которого нашли в гараже. Люди идут вместе с детьми. Об этом сообщает с места событий корреспондент «КП-Екатеринбург».

В этом доме жил и погиб ребенок Фото: Алексей БУЛАТОВ

За поисками 6-летнего ребенка следил весь Екатеринбург на протяжении трех суток. В поисках принимали участие тысячи силовиков, волонтеров поисковых отрядов и горожан. Сначала поиски велись на Вторчермете, где в квартире опекуна Виктории жил ребенок. Потом географию расширили. Ориентировки на мальчика развесили по всему Екатеринбургу.

У дома организовали стихийный мемориал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 7 часов стало известно, что полицейские обнаружили тело Далера в гараже недалеко от дома по улице Симферопольской. После этого поиски были официально завершены. По данным источника «КП-Екатеринбург», ребенок погиб еще в конце 2022 года.

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