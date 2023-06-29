В Нижнем Тагиле сгорело двухэтажное здание

Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и ГГО

В Нижнем Тагиле вечером 28 июня сгорело двухэтажное здание. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Об этом сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы города.

- Сообщение о пожаре поступило в 17:42. По приезду пожарно-спасательных подразделений установлено, что горит неэксплуатируемое двухэтажное строение возле дома №11 по улице Газетная, - рассказали в ОНД и ПР г. Нижний Тагил и ГГО.

Пожарным удалось эвакуировать автомобиль из пристроенного к зданию гаража. На месте пожара работали пять единиц техники и 14 человек личного состава. Спасателям удалось справиться с огнем за 33 минуты.

Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и ГГО

Во время возгорания никто не пострадал. По предварительным данным, здание подожгли. Дознаватели проводят проверку.

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