В Управлении соцполитики, которое патронировало опекуна погибшего Далера, пройдет проверка

Сотрудников опеки подозревают, что они не проверяли семью должным образом
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Управлении соцполитики №25, которое патронировало опекуна погибшего шестилетнего Далера, пройдет служебная проверка. Ее назначил министр социальной политики Свердловской области.
- Будет дана оценка, не проводилась ли эта работа формально. По результатам будут приняты соответствующие управленческие решения, - рассказали в департаменте информполитики региона.
Ранее сообщалось, что на сотрудников опеки могут завести уголовное дело после гибели шестилетнего мальчика в Екатеринбурге. Соответствующее указание дал исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов. По данным следствия, они не следили за жизнью ребенка в семье опекуна.
Напомним, о пропаже шестилетнего мальчика стало известно 26 июня. На его поиски отправились силовики и волонтеры. 27 июня по факту исчезновения мальчика следователи возбудили безфигурантное уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 «Убийство малолетнего».
Вечером, 28 июня задержали опекуна мальчика - 34-летнюю Веронику Наумову. Утром, 29 июня, было найдено тело мальчика в сумке в гаражах. По данным источника «КП-Екатеринбург», он погиб еще в декабре.
Не исключено, что в ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу опекуну мальчика. Если Веронике Наумовой предъявят обвинение, то ей будет грозить до 20 лет лишения свободы.
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