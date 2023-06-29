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НовостиОбщество29 июня 2023 5:32

В Управлении соцполитики, которое патронировало опекуна погибшего Далера, пройдет проверка

Специалисты выяснят, не проводилась ли работа формально
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Сотрудников опеки подозревают, что они не проверяли семью должным образом

Сотрудников опеки подозревают, что они не проверяли семью должным образом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Управлении соцполитики №25, которое патронировало опекуна погибшего шестилетнего Далера, пройдет служебная проверка. Ее назначил министр социальной политики Свердловской области.

- Будет дана оценка, не проводилась ли эта работа формально. По результатам будут приняты соответствующие управленческие решения, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Ранее сообщалось, что на сотрудников опеки могут завести уголовное дело после гибели шестилетнего мальчика в Екатеринбурге. Соответствующее указание дал исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов. По данным следствия, они не следили за жизнью ребенка в семье опекуна.

Напомним, о пропаже шестилетнего мальчика стало известно 26 июня. На его поиски отправились силовики и волонтеры. 27 июня по факту исчезновения мальчика следователи возбудили безфигурантное уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 «Убийство малолетнего».

Вечером, 28 июня задержали опекуна мальчика - 34-летнюю Веронику Наумову. Утром, 29 июня, было найдено тело мальчика в сумке в гаражах. По данным источника «КП-Екатеринбург», он погиб еще в декабре.

Не исключено, что в ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу опекуну мальчика. Если Веронике Наумовой предъявят обвинение, то ей будет грозить до 20 лет лишения свободы.

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