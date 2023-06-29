Фото: пресс-служба «Читай-города»

В центре Екатеринбурга открылся комикс-шоп «Читай-город – Буквоед». На его открытие приехали более 30 журналистов и блогеров.

- Когда-то Корней Чуковский сказал, что комиксы - зло. Эволюцию комиксов в нашей стране искусственно сдерживали, - рассказал художник-комиксист Алексей Горбут. - На самом деле они были, просто назывались «Веселые картинки». Последние 5-6 лет, несмотря на то, что говорят, что бумажная книга умирает, я вижу очереди в магазинах комиксов.

Согласно последнему исследованию «Читай-города», аудиторию комиксов составляют люди от 14 до 55 лет - сегодня это самая широкая возрастная группа читателей. Такого многообразия по возрастам не представлено ни в одной книжной категории.

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