Фото: группа во «ВКонтакте» «Тагильский спасатель»

В Нижнем Тагиле поисково-спасательную службу возглавил Андрей Вилисов. Он работает спасателем 12 лет. По словам коллег, он обладает хорошими организаторскими способностями, пользуется авторитетом и уважением.

- Решительно нацелен на повышение боеготовности подразделения, укрепление материально- технической базы, внедрение современных спасательных технологий, - рассказали в группе во «ВКонтакте» «Тагильский спасатель».

Также там отмечается, что Андрей Вилисов участвует в оказании помощи специальным службам при спасении людей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в поисково-спасательных работах по поиску людей, заблудившихся в лесу, в тушении лесных пожаров. В составе поисково-спасательной группы он неоднократно принимал участие в спасательных работах и работах по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера.

Андрей Вилисов женат, воспитывает двоих детей. Имеет высшее образование. За высокий профессионализм и образцовое исполнение служебного долга награжден Почетными грамотами и благодарностями руководителя учреждения, благодарностями администрации города и благодарственным письмом главы города.

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