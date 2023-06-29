Мальчик погиб несколько месяцев назад Фото: соцсети

На сотрудников опеки могут завести уголовное дело после гибели шестилетнего мальчика в Екатеринбурге. По данным следствия, они не следили за жизнью ребенка в семье опекуна.

- Указанные сотрудники не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна, что и позволило продолжительное время скрывать произошедшее, - рассказал исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов. - В связи с изложенным мною дано указание о возбуждении уголовного дела по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки.

Напомним, о пропаже шестилетнего мальчика стало известно 26 июня. Несколько дней его искали силовики и волонтеры по всему городу. 27 июня по факту исчезновения мальчика следователи возбудили безфигурантное уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 «Убийство малолетнего».

Вечером, 28 июня задержали опекуна мальчика - 34-летнюю Веронику Наумову. Утром, 29 июня, было найдено тело мальчика в сумке в гаражах. По данным следствия, он погиб несколько месяцев назад.

Не исключено, что в ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу опекуну мальчика. Если Веронике Наумовой предъявят обвинение, то ей будет грозить до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Все обстоятельства смерти ребенка тщательно устанавливаются.

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