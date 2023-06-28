Мэр Нижнего Тагила также счет кандидатуру Новоженова достойной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле выдвинули одного кандидата на звание «Почетный гражданин». Им стал руководитель дивизиона «Урал» ООО «ЕВРАЗ» Денис Новоженов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Кандидата выбрали 28 июня. Голосование состоялось на заседании организационного комитета по подготовке и проведению Дня города-2023. Большинство голосов были отданы Денису Новоженову. Только его документы полностью соответствовали требованиям положения о присвоении почетного звания.

- Основаниями для выдвижения Дениса Анатольевича стали его многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие металлургического производства России, Уральского региона, активная гражданская позиция и личный вклад в развитие города Нижний Тагил, - отметила руководитель отдела по взаимодействию с некоммерческими организациями Елена Чуприна.

Мэр Нижнего Тагила также счет кандидатуру Новоженова достойной. Владислав Пинаев отметил большой опыт работы тагильчанина в городской Думе и реализацию им важных для города проектов.

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