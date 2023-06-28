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НовостиОбщество28 июня 2023 15:50

В Нижнем Тагиле выдвинули одного кандидата на звание «Почетный гражданин»

Им стал руководитель ООО «ЕВРАЗ» Денис Новоженов
Дарья ЧИПУРИНА
Мэр Нижнего Тагила также счет кандидатуру Новоженова достойной

Мэр Нижнего Тагила также счет кандидатуру Новоженова достойной

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле выдвинули одного кандидата на звание «Почетный гражданин». Им стал руководитель дивизиона «Урал» ООО «ЕВРАЗ» Денис Новоженов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Кандидата выбрали 28 июня. Голосование состоялось на заседании организационного комитета по подготовке и проведению Дня города-2023. Большинство голосов были отданы Денису Новоженову. Только его документы полностью соответствовали требованиям положения о присвоении почетного звания.

- Основаниями для выдвижения Дениса Анатольевича стали его многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие металлургического производства России, Уральского региона, активная гражданская позиция и личный вклад в развитие города Нижний Тагил, - отметила руководитель отдела по взаимодействию с некоммерческими организациями Елена Чуприна.

Мэр Нижнего Тагила также счет кандидатуру Новоженова достойной. Владислав Пинаев отметил большой опыт работы тагильчанина в городской Думе и реализацию им важных для города проектов.

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