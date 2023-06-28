Молодежный форум «УТРО» в 2024 году пройдет в Свердловской области

Форум уральской молодежи посетил Владимир Якушев. Фото: пресс-служба Форума

28 июня полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев сообщил, что в следующем году молодежный форум «УТРО» пройдет в Свердловской области.

- На следующий год „УТРО“ будет принимать Свердловская область. Очень бы хотелось, чтобы вы рассказали, что хочется увидеть на форуме в 2024 году, в каком формате вы его себе представляете, - обратился Якушев к участникам форума.

В этом году с 24 по 29 июня в Челябинской области проходит форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО». Это образовательная и коммуникативная площадка, которая объединяет социально активную молодежь, там участники получают новые знания и компетенции, презентуют свои идеи и получают поддержку для их реализации.