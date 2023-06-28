В Екатеринбурге отрываются два летних кинотеатра

Фото: пресс-служба УбРИР

В Екатеринбурге откроются сразу два летних кинотеатра. Один появится в ЦПКиО летний и будет работать с 1 июля до 20 августа. Второй установят в Летнем парке «Уралмаш». В нем кинопоказы начнутся 15 июля и пройдут только по выходным дням. Кинотеатры будут работать при поддержке банка УБРиР.

- В программе «Кинолета УБРиР» появятся фильмы вселенной Marvel, киносага «Сумерки», романтические комедии и полюбившиеся мелодрамы, такие как «Титаник» и 50 первых поцелуев», а также мультфильмы Уолта Диснея и Хаяо Миядзаки, - рассказали организаторы.

Кинотеатр в парке Маяковского расположен справа от центрального входа. Здесь напротив экрана расположены шезлонги и пуфики для всех желающих посмотреть кино на свежем воздухе.

В день открытия кинотеатра в парке Маяковского гостей ждет киноквиз, в котором знатоки кино смогут выиграть крутые призы от парка и банка УБРиР. Подробную программу летнего кинотеатра вы можете посмотреть на официальном сайте парка Маяковского и в соцсетях. (В расписании могут быть изменения.)

Мы подготовили программу с 1 по 7 июля.

1 июля, суббота

17:00 –Киноквиз

18:00 – Фильм (сюрприз)

20:00 – «Железный человек»

2 июля, воскресенье

16:00 – Мультфильмы СТС

17:00 – Мультфильм «Удача»

19:00 – «Чарли и шоколадная фабрика»

21:00 – «Железный человек-2»

3 июля, понедельник

16:00 – Мультфильмы СТС

18:00 – Мультфильм «Рататуй»

20:00 – «Тор»

4 июля, вторник

16:00 – Мультфильмы СТС

18:00 – Мультфильм «Тайна Коко»

20:00 – «Первый Мститель»

5 июля, среда

16:00 – Мультфильмы СТС

18:00 – Мультфильм «Зверополис»

20:00 – «Мстители»

6 июля, четверг

16:00 – Мультфильмы СТС

18:00 – Мультфильм «Город героев»

20:00 – «Железный человек-3»

7 июля, пятница

16:00 – Мультфильмы СТС

18:00 – Мультфильм «Головоломка»

20:00 – «Тор-2»

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