В Екатеринбурге отрываются два летних кинотеатра

Фото: пресс-служба УбРИР
В Екатеринбурге откроются сразу два летних кинотеатра. Один появится в ЦПКиО летний и будет работать с 1 июля до 20 августа. Второй установят в Летнем парке «Уралмаш». В нем кинопоказы начнутся 15 июля и пройдут только по выходным дням. Кинотеатры будут работать при поддержке банка УБРиР.
- В программе «Кинолета УБРиР» появятся фильмы вселенной Marvel, киносага «Сумерки», романтические комедии и полюбившиеся мелодрамы, такие как «Титаник» и 50 первых поцелуев», а также мультфильмы Уолта Диснея и Хаяо Миядзаки, - рассказали организаторы.
Кинотеатр в парке Маяковского расположен справа от центрального входа. Здесь напротив экрана расположены шезлонги и пуфики для всех желающих посмотреть кино на свежем воздухе.
В день открытия кинотеатра в парке Маяковского гостей ждет киноквиз, в котором знатоки кино смогут выиграть крутые призы от парка и банка УБРиР. Подробную программу летнего кинотеатра вы можете посмотреть на официальном сайте парка Маяковского и в соцсетях. (В расписании могут быть изменения.)
Мы подготовили программу с 1 по 7 июля.
1 июля, суббота
17:00 –Киноквиз
18:00 – Фильм (сюрприз)
20:00 – «Железный человек»
2 июля, воскресенье
16:00 – Мультфильмы СТС
17:00 – Мультфильм «Удача»
19:00 – «Чарли и шоколадная фабрика»
21:00 – «Железный человек-2»
3 июля, понедельник
16:00 – Мультфильмы СТС
18:00 – Мультфильм «Рататуй»
20:00 – «Тор»
4 июля, вторник
16:00 – Мультфильмы СТС
18:00 – Мультфильм «Тайна Коко»
20:00 – «Первый Мститель»
5 июля, среда
16:00 – Мультфильмы СТС
18:00 – Мультфильм «Зверополис»
20:00 – «Мстители»
6 июля, четверг
16:00 – Мультфильмы СТС
18:00 – Мультфильм «Город героев»
20:00 – «Железный человек-3»
7 июля, пятница
16:00 – Мультфильмы СТС
18:00 – Мультфильм «Головоломка»
20:00 – «Тор-2»
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