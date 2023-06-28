Екатеринбуржца осудили за убийство таксиста и угон его авто

Свою вину осужденные не признал. Фото: прокуратура Свердловской области

Житель Екатеринбурга отправился в тюрьму за убийство таксиста и угон машины. За совершение преступлений мужчина отправился в колонию 8,5 лет. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ранним утром 12 ноября 2022 года пьяный 33-летний екатеринбуржец поссорился с таксисом рядом с домом на Чероярской, 30А. Во время словесной перевалки началась драка. Мужчина несколько раз ударил таксиста руками, после чего добил оппонента ножом ударами в сердце.

- Согласно заключению эксперта, указанные повреждения состоят в прямой причинной связи с наступлением смерти потерпевшего на месте преступления, - рассказали в прокуратуре.

Нападавший заявил, что сам оборонялся от нападения. Фото: СУ СК по Свердловской области

После этого нападавший решил угнать машину убитого. Он ездил на угнанном Volkswagen Polo вплоть до своего задержания. Полиции удалось поймать мужчину этим же вечером в одном из сел под Алапаевском.

В полиции региона сообщили, что ранее нападавший уже был судим за грабеж и причинение легкого вреда здоровью. На суде екатеринбуржец вину не признал, он заявило, что сам оборонялся от нападения.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в СУ СК по Свердловской области.

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