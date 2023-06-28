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НовостиОбщество28 июня 2023 12:36

В Нижнем Тагиле у четверых человек забрали водительские права

После проверки прокуратуры Нижнего Тагила у граждан выявили заболевания
Анжелика УФИМЦЕВА
У нескольких тагильчан забрали права

У нескольких тагильчан забрали права

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Нижнего Тагила обнаружила четверых человек, которые имели водительские права незаконно. После сверки с медицинскими учреждениями у граждан были выявлены заболевания, препятствующие управлению транспортными средствами.

В период действия водительских прав у них диагностировали наркоманию и шизофрению, поэтому после судебного процесса у них забрали водительские права.

- Управление автотранспортным средством указанными лицами создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, может привести к дорожно-транспортным происшествиям и другим инцидентам, повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, - сообщает Прокуратура Свердловской области.