В Нижнем Тагиле у четверых человек забрали водительские права

У нескольких тагильчан забрали права Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Нижнего Тагила обнаружила четверых человек, которые имели водительские права незаконно. После сверки с медицинскими учреждениями у граждан были выявлены заболевания, препятствующие управлению транспортными средствами.

В период действия водительских прав у них диагностировали наркоманию и шизофрению, поэтому после судебного процесса у них забрали водительские права.

- Управление автотранспортным средством указанными лицами создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, может привести к дорожно-транспортным происшествиям и другим инцидентам, повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, - сообщает Прокуратура Свердловской области.