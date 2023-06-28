После пропажи 6-летнего Далера Бобиева СК допросил мужчину, судимого за секс с малолетней

Криминалисты работали в квартире мужчины, но ничего подозрительного там не нашли Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге третий день продолжаются поиски 6-летнего Далера Бобиева. Напомним, мальчик вышел из квартиры на улице Симферопольской ранним утром 26 июня. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно.

В настоящее время в поиске ребенка задействованы более 300 полицейских, а также МЧС, волонтеры поисковых отрядов и даже военные. Последние, в частности, осматривают территорию 32 военного городка. Напомним, Далер Бобиев воспитывался в приемной семье, в которой всего живет шестеро детей.

Следователи рассматривают разные версия исчезновения ребенка, в том числе и связанные с криминалом. Как стало известно «КП-Екатеринбург», следователи допросили мужчину, судимого за секс с девочкой. Также в его квартире работали криминалисты.

- Ранее он был судим по статьей 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Проверяли его и еще нескольких человек, проживающих рядом с домом семьи мальчика, - рассказал «КП» источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, по делу о пропаже мальчика полиция уже опросила 1800 человек.