В Екатеринбурге звукорежиссер получил реальный срок за кражу инструментов

На суде Михаил Кукурузов признал вину в полном объеме. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В Екатеринбурге перед судом предстал звукорежиссер Михаил Кукурузов. Мужчину обвинили в краже музыкального оборудования на три миллиона рублей. Его он вынес инструменты из СУНЦ УрФУ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе расследования выяснилось, что с марта по июнь 2022 года 35-летний мужчина работал в СУНЦе звукорежиссером. За это время он украл музыкальное оборудование и инструменты, которые лежали в актовом зале школы.

- Своими преступными действиями осужденный причинил СУНЦ УрФУ имущественный ущерб на общую сумму свыше 2,9 миллиона рублей, - поделились в ведомстве.

Также в октябре 2022 года на мужчину возбудили уголовное дело за кражу из этого же учебного учреждения. Михаил Кукурузин неофициально устроился в СУНЦ, чтобы ремонтировать электрогитары и педали эффектов. Однако стал выносить оборудование из школы. Все украденное мужчина сдавал в комиссионный магазин. Этим самым он причинил ущерб в 64,9 тысяч рублей.

На суде Михаил Кукурузов признал вину в полном объеме. Кировский районный суд города назначил ему наказание в виде трех лет и четырех месяцев колонии общего режима.

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